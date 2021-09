Tpl e scuola, Gibelli (Fnm): "Green pass? La verifica non sia a bordo". VIDEO

Tpl e scuola, Gibelli (Fnm): "Green pass? Verifica non sia a bordo"

Ripresa delle scuole e gestione del trasporto pubblico: per il secondo settembre consecutivo una sfida particolarmente impegnativa per la rete lombarda a causa della pandemia. Ne ha parlato in esclusiva ad Affaritaliani.it Milano il presidente di Fnm Andrea Gibelli, in occasione del Forum Ambrosetti tenutosi a Cernobbio in questo fine settimana. "Indubbiamente le linee guida emanate danno indirizzi precisi", anche sulla scia dell'esperienza dell'anno passato. Confermati i tavoli prefettizi, come chiesto da tempo proprio da Fnm, ai quali "imprese e presidi concordano tempi e orari dell'apertura delle scuole".

Sull'obbligo del Green pass Gibelli commenta: "Lo riteniamo una certificazione di presidio medico, pensiamo quindi che vada verificato a terra e non dalle società di trasporto".

Il 2021, Covid a parte, è stato sinora difficile anche dal punto di vista finanziario. Cosa può fare il Governo a riguardo? Per Gibelli "continuare a sostenere il contratto di servizio pubblico attraverso il fondo straordinario che compensa i mancati ricavi. E' già avvenuto nel 2020, ma anche nel 2021 il persistere della pandemia ha comportato una riduzione significativa degli introiti da bigliettazione".