Traffico, Granelli: "Accessi in auto a Milano vicini al 100 per cento"

"Io spero che il servizio ferroviario soprattutto nelle aree urbane sia al 100% sempre e dappertutto, perche' dobbiamo aiutare quei cittadini che vengono ogni giorno a Milano ad usare treno, metropolitana e trasporto pubblico e di meno l'auto". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilita' del Comune di Milano, Marco Granelli, commentando il fatto che dal 3 giugno Trenord "riprende il servizio al 100% dopo l'emergenza Covid. "In citta' con Atm il servizio era tornato al 100% dal 4 maggio, un mese fa e su tutte le corse e gli orari - ha aggiunto -. Il traffico a Milano sta di nuovo aumentando e gli ingressi in citta' in auto sono in crescita, oltre il 73% e si stanno avvicinando al 100% dei livelli pre-covid. Dobbiamo fare tutti la nostra parte per sconfiggere il virus, ma anche traffico e inquinamento, e trasportare piu' persone possibile su treni, metropolitane, bus, e aumentare l'uso di biciclette e moto, e l'utilizzo dello sharing e dei taxi, questo e' un obiettivo e il modo per salvare Milano e tutta la sua grande area metropolitana".