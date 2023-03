Traffico illecito di rifiuti: sequestrati 8 mln a due società

I carabinieri forestali del Nipaaf di Milano e Lodi e la Guardia di Finanza di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo da oltre 8 milioni di euro per traffico illecito di rifiuti, truffa aggravata ai danni di ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture e gestione di rifiuti non autorizzata nei confronti di due società indagate per la legge sulla responsabilità amministrative degli enti.

Sette persone, tutte residenti fra Lombardia e Piemonte, sono indagate. Le indagini dei carabinieri forestali, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, avrebbero svelato l'esistenza di una serie di illeciti ambientali da parte di una società operante nel settore dello smaltimento e riciclaggio dei rifiuti che in un impianto di recupero oggi sottoposto a sequestro avrebbe effettuato operazioni illegali di trattamento dei rifiuti terrossi e da demolizione che avrebbero fruttato 3,8 milioni di euro di profitti. I rifiuti fuoriuscivano dal sito senza aver subito un trattamento e e le quantità sono state stimate in circa 250 mila tonnellate di rifiuti speciali di cui un ingente quantitativo accumulato all’interno del Parco Agricolo Sud di Milano in un'area sottoposta a tutela paesaggistico.