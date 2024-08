Tragedia a Casalpusterlengo: donna travolta da un treno

Durante la notte, una donna è stata tragicamente investita da un treno presso la stazione di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota, e la dinamica dell'incidente rimane incerta. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità, non viene escluso il possibile gesto volontario.

Indagini in corso

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Casalpusterlengo, insieme al capo turno del Comando di Lodi, carabinieri, 118 e la polizia ferroviaria di Lodi. Le autorità competenti, tra cui RFI e Ferrovie dello Stato, sono state prontamente informate e le indagini proseguono per chiarire le circostanze della tragedia.