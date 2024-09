Tragedia a Guanzate: operaio di 48 anni schiacciato da fustellatrice, lotta tra la vita e la morte

Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito a Guanzate, in provincia di Como. E' successo intorno alle 9. La vittima - secondo quanto riferito dall'Areu - è stata schiacciata da una fustellatrice. E' stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Sant'Anna di Como per dei traumi al torace e all'addome. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli ispettori dell'Ats e i carabinieri.