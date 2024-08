Tragedia a Monza: 22enne muore incastrato in un nastro trasportatore per compattazione rifiuti

Un tragico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un giovane di 22 anni a Monza. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, in via Comunale per Cinisello 44/66. Il ragazzo è rimasto gravemente intrappolato in un nastro trasportatore destinato alla compattazione dei rifiuti. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare: i paramedici hanno potuto solo constatarne il decesso. La tragedia si è consumata quando il giovane, impegnato nelle sue mansioni, è stato tragicamente coinvolto in un malfunzionamento del nastro trasportatore. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dell'incidente e verificare le eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul posto di lavoro.