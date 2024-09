Tragedia nella notte a Milano: 58enne muore carbonizzato in un incendio scoppiato in appartamento

Tragedia a Milano: 58enne muore carbonizzato in un incendio scoppiato in appartamento

A Milano, in località Corsico, un incendio è divampato nelle prime ore del mattino in un appartamento situato al quinto piano di una palazzina in via Di Vittorio. Il rogo, scoppiato intorno alle due, ha tragicamente causato la morte di un uomo di 58 anni, rimasto carbonizzato tra le fiamme. Cinque squadre dei Vigili del fuoco sono immediatamente intervenute sul posto, lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intero edificio.

Evacuazione di decine di residenti

Le operazioni di soccorso hanno reso necessaria l'evacuazione di ben 33 persone, abitanti della palazzina coinvolta. Alcuni di loro, in particolare sette individui, sono stati temporaneamente accolti presso il vicino comando di polizia locale. L’edificio, al momento, non è accessibile agli altri occupanti, in attesa di ulteriori verifiche strutturali e di sicurezza. La prontezza delle forze di soccorso ha impedito che il bilancio della tragedia fosse ancora più grave.

Indagini in corso sulle cause dell'incendio

Mentre la comunità è ancora sotto shock per l’accaduto, gli inquirenti stanno cercando di fare luce sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Al momento, non sono ancora chiare le dinamiche precise del rogo, ma si stanno effettuando tutti i rilievi necessari per stabilire l'origine delle fiamme e per escludere eventuali ipotesi di dolo.