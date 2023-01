Tragedia nella notte, uomo investito da un treno a Lecco

Tragedia nella notte in prossimità di un passaggio livello a Lecco, dove un uomo, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata investito e ucciso da un treno merci in corsa. L'incidente è avvenuto attorno alle 3,15. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine, motivo per il quale la circolazione dei treni sulla Sondrio-Lecco-Milano è stata sospesa tra le stazioni di Lecco e Abbadia Lariana, al fine di permettere gli accertamenti da parte delle Autorità competenti

Il treno 2812 è cancellato da Lecco a Mandello

Il treno 2812 (Milano Centrale 06:20 - Tirano 08:52) è cancellato da Lecco a Mandello. Il treno da Mandello del Lario prosegue regolarmente la corsa con un altro convoglio. Il treno 2858 (Milano Rogoredo 09:36 - Lecco 10:29) oggi partirà alle ore 09:47 dalla stazione di Milano Centrale, per accertamenti di sicurezza lungo la linea. Il treno 10319 (Sondrio 08:47 - Lecco 10:45) è stato sostituito da un servizio autobus.