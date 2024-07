Tragedia stradale: muore a sei mesi dopo l'incidente

Una bambina di soli sei mesi, è deceduta ieri all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a cinque mesi dall'incidente stradale avvenuto il 25 febbraio scorso. All'epoca, la piccola aveva solo un mese ed era rimasta gravemente ferita nello scontro frontale tra l'auto dei suoi genitori e quella di un giovane di 22 anni a Strozza, nel Bergamasco. La bambina era stata ricoverata in prognosi riservata, mentre i suoi genitori, residenti a Fontanella (Bergamo), erano rimasti feriti in maniera non grave.

Lo schianto tra le auto e l'intervento dell'elisoccorso

L'urto tra le due vetture era stato estremamente violento, ma fortunatamente tutti gli occupanti erano riusciti a uscire dalle auto prima che queste prendessero fuoco. Le condizioni della neonata e del conducente dell'altra auto coinvolta erano le più gravi. L'elisoccorso di Milano aveva trasportato d'urgenza i feriti all'ospedale di Bergamo in codice rosso.

Lutto cittadino nel bergamasco

Nonostante le cure intensive, ieri è arrivata la tragica notizia della morte della bambina. I funerali saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Cassiano a Fontanella. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia colpita da questa dolorosa perdita.