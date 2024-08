Tragedia sul fiume Adda: trascinato dalla corrente durante un bagno, giovane 22enne perde la vita

Tragedia sul fiume Adda: trascinato dalla corrente durante un bagno, giovane di 22 anni perde la vita

Un tragico incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 4 agosto lungo il fiume Adda, nei pressi di Cassano d'Adda. Un giovane di 22 anni, di origine egiziana e residente nella stessa località, è stato travolto dalla corrente mentre faceva il bagno. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, che lo hanno recuperato dopo circa 40 minuti, il ragazzo è stato trovato in condizioni disperate. Trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Melzo, è purtroppo deceduto poco dopo a causa delle gravi conseguenze dell'annegamento.

Soccorsi immediati ma vani

Il giovane era in compagnia di amici quando ha deciso di tuffarsi nel tratto dell'Adda tra Groppello di Cassano d'Adda e Fara Gera d'Adda. Poco dopo, è stato trascinato dalla corrente e ha iniziato a chiedere aiuto. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, e sul posto sono arrivati i carabinieri e un elicottero del 118. Il recupero del ragazzo è stato reso possibile grazie alla collaborazione di vigili del fuoco, sommozzatori di Treviglio e la protezione civile di Fara d'Adda. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il giovane non è sopravvissuto.

Incidenti mortali nelle acque lombarde

Questo tragico evento non è un caso isolato nelle acque della Lombardia. Sempre nel pomeriggio di ieri, un uomo di 68 anni ha perso la vita nel Lago di Como, vicino a Valbrona. In cerca di sollievo dal caldo, si è tuffato nel lago senza più riemergere, spingendo gli amici a cercarlo disperatamente. Dopo circa un quarto d'ora lo hanno ritrovato a 3 metri di profondità. Anche in questo caso, purtroppo, il tentativo di salvataggio è stato vano. Il 17 luglio scorso, invece, è deceduto un giovane turista inglese che si era tuffato al largo di Menaggio. Lo stesso è accaduto al 51enne tedesco Fraedrich Tim, il 24 luglio. L’uomo si era tuffato nel lago per salvare il figlio 12enne, senza però riuscire a tornare in superficie.