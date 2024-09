Tragico scontro a Lainate: motociclista perde la vita in un incidente con un autoarticolato

Questa mattina, a Lainate, alle porte di Milano, un grave incidente ha coinvolto un motociclista e un autoarticolato. L'impatto, avvenuto poco dopo le 7 in via Nerviano, è stato fatale per l'uomo alla guida della moto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del corpo.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente

Lo scontro si è verificato nelle vicinanze di un'azienda agricola, e le autorità stanno cercando di ricostruire le dinamiche esatte dell'accaduto. Il traffico è stato temporaneamente bloccato per consentire i rilievi e l'intervento delle forze dell'ordine, in attesa dell'autorizzazione del magistrato per il recupero della salma.