Trapianto di cuore a 12enne, Fontana: "Sanità lombarda è vincente"

"Un giovane paziente di soli 12 anni ha finalmente ricevuto il suo nuovo cuore, la sanita' lombarda e' vincente". Cosi' ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in un post su Facebook, commentando il delicato intervento eseguito su un ragazzino, arrivato oltre un anno fa dalla Romania all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per curare una grave cardiomiopatia e che sara' dimesso tra un paio di settimane. "Circa 10 ore d'intervento all'ospedale Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo per rimuovere il cuore artificiale e impiantare il nuovo organo. Un anno in ospedale per un ragazzino di questa eta' e' gia' un'esperienza drammatica, conclusasi positivamente con un cuore nuovo" ha aggiunto Fontana. "Complimenti a tutta l'equipe del Papa Giovanni, sono una grande eccellenza di cui la Lombardia e' sempre andata fiera", ha concluso.