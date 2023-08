Trapper milanese arrestato per rapina in piazzale Segesta

E' noto su Spotify con lo pseudonimo di "Dahirve'", uno degli giovani che, circa otto mesi fa a Milano hanno aggredito un ragazzo di origine egiziana. Il trapper, famoso nel quartiere San Siro, insieme ad altri due giovani italiani di seconda generazione e con precedenti per furto, alle 23:25 dello scorso 7 gennaio avevano avvicinato la vittima nell'ascensore della fermata Segesta della M5. Dopo averlo condotto di forza all'esterno, lo hanno bloccato e minacciato per sottrargli il portafogli e il telefono cellulare. All'istintiva reazione del ragazzo i tre hanno lo hanno colpito con calci e pugni fino a fargli perdere i sensi.

I due aggressori hanno precedenti contro il patrimonio

E' stata proprio la vittima a riferire ai Carabinieri l'identita' di uno degli aggressori avendo riconosciuto il trapper. Le indagini dal Nucleo Operativo della Compagnia di Porta Magenta con la raccolta di testimonianze e l' analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e dei tabulati di traffico telefonico, avevano quindi ricostruito i fatti ed avevano portato all'identificazione di due degli aggressori, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

