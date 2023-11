Trasporti, oggi sciopero dei mezzi pubblici a Milano

Possibili disagi oggi a Milano per chi si sposta con i mezzi pubblici. L'organizzazione sindacale Al Cobas, infatti, ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà i dipendenti di Atm. Secondo quanto ha dichiarato Atm dopo le 8,45 restano aperte le linee M1, M2, M3 e M4. Chiude la linea M5. Tram, bus e filobus sono in servizio, con possibili maggiori tempi di attesa.

Trasporti, sciopero contro la reinternalizzazione dei servizi di tpl

Lo sciopero è stato proclamato "contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d'appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo Atm e per la reinternalizzazione dei servizi di tpl in appalto e/o subappalto; contro il progetto Milano Next, per la trasformazione di Atm spa in Azienda Speciale del Comune di Milano e il conseguente affidamento diretto in house dei servizi, nonché per la loro gratuità; per la riattivazione del distanziamento tra conducenti e utenti con inibizione della porta anteriore per la salita e la discesa dei passeggeri".