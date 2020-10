Trasporti: oggi sciopero generale. Metro a rischio dopo le 18, Frecce regolari

Per oggi venerdì 23 ottobre la Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) ha proclamato uno sciopero nazionale generale di 24 ore. Le motivazioni del sindacato che ha proclamato lo sciopero nazionale sono molteplici, tra cui: investimenti pubblici e questione ecologica; orario di lavoro; sicurezza sul lavoro; lavoro nero; smartworking; precarietà; servizio sanitario nazionale.

Linee ATM

L’agitazione del personale delle linee di superficie è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. L’agitazione del personale delle metropolitane, invece, è consentita dalle 18 al termine del servizio.

Linee AGI

Potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 e Smart Bus. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18. Maggiori informazioni: http://autoguidovie.it/

Funicolare Como - Brunate

L’agitazione del personale della funicolare Como–Brunate è consentita dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per la Funicolare di Como - Brunate sul sito internet www.funicolarecomo.it alla sezione “Adesione scioperi”.

Fs: sciopero 22-23 ottobre, Frecce regolari

Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalle ore 21.00 di giovedi' 22 ottobre alle ore 21.00 di venerdi' 23 ottobre - in adesione a uno sciopero generale. Saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00). Anche nel resto della giornata, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalita' dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Garantiti tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilita' del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Aeroporti: Enav, sciopero revocato, voli regolari a Linate

L'Enav informa che lo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale Unica per domani 23 ottobre, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, presso l'aeroporto di Milano Linate, e' stato revocato. I servizi di controllo del traffico aereo pertanto saranno regolarmente garantiti