Trasporti, Taxiblu Milano: ad agosto città piace anche ai residenti

"Certamente chi questo mese lo passa in città, che sia per lavoro o altro sa quanto il “solo” fatto di una mobilità più fluida, meno caotica che permette spostamenti in tempi più che ragionevoli sia comunque un valore aggiunto. Nonostante appunto magari si rimanga in città per lavorare o altro. Cosa interessante è senza dubbio che, per quel che ci riguarda almeno, siano in buon numero i cittadini che scelgono un auto bianca per gli spostamenti, soprattutto serali ma non solo, all’ interno della città. Il “muro” dei lunghi tempi di percorrenza che inevitabilmente tra qualche settimana vedremo di nuovo ergersi, almeno in queste settimane senza dubbio viene meno e agevola anche il nostro lavoro e nel complesso anche l’ economia di una città che viene vissuta e apprezzata maggiormente dagli stessi milanesi oltre che dai turisti". Lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040 il più grande radiotaxi di Milano.