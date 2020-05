Trasporto pubblico, Regione Lombardia al lavoro per risarcire gli abbonati

Trasporto pubblico locale, il consiglio regionale riunitosi ieri ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta a trovare modalità di risarcimento per gli abbonati, per i mesi nei quali non hanno potuto usufruire dei mezzi a causa del lockdown per l'emergenza Coronavirus. Si tratta di un emendamento proposto da Luigi Ponti, Pd, assieme a quello che chiede la proroga di 18 mesi dell'indizione delle gare per le Agenzie Tpl. L'ordine del giorno chiede di istituire "un tavolo di coordinamento tra i territori della Lombardia, ì gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, gli utenti del servizio e i sindacati attraverso il quale organizzare la modalità di ripresa ordinata del trasporto pubblico locale nella “Fase 3” in partenza a settembre, con la riapertura delle scuole e delle attività lavorative in generale», di «recuperare le risorse necessarie affinché si mantengano gli standard di efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale precedenti all’emergenza sanitaria, per assicurare la graduale ripresa dei servizi di trasporto in totale sicurezza sia per gli utenti che per gli operatori» e infine, «a promuovere soluzioni e azioni di rimborsoe/o di proroga della durata dei titoli e degli abbonamenti a favore degli utenti del trasporto pubblico locale che sono impossibilitati ad utilizzare i titoli di viaggio acquistati (mensili ed annuali) prevedendo apposite forme compensative per le aziende di trasporto». L'assessore Claudia Terzi ha fatto aggiungere a questo punto che nl reperimento delle risorse utili ai rimborsi sia coinvolto anche il Governo.