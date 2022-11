Trattative romane Pd/+Europa. Verso il via libera a Majorino

Alla fine sarà Pierfrancesco Majorino il candidato della coalizione di centrosinistra. Il punto di caduta politico è quello. C'è solo un vero ostacolo a questo schema: la posizione attuale di +Europa. Il partito di Benedetto Della Vedova, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano, dopo aver diramato una nota molto dura nella quale dichiara di non voler sostenere candidature che poi aprano al M5S (cosa che probabilmente farà Majorino, anche perché sennò non avrebbe chances di vittoria, che già scarseggiano), sarebbe stato avvicinato fortemente nei suoi rappresentanti apicali per la distribuzione di tutta una serie di cariche parlamentari.

Insomma, pare proprio che Enrico Letta in persona stia gestendo le trattative romane con il fine di risolvere la complicatissima e ingarbugliata questione lombarda.

E Pierfrancesco Maran?

Intanto registra il tutto esaurito nei suoi eventi. Quello di ieri sera, con Giuliano Pisapia, è stato molto partecipato. L'assemblea, che è l'unica deputata a decidere sulle primarie, non è ancora stata convocata anche se il segretario Vinicio Peluffo, parlando con Affari Milano, aveva detto chiaramente che è convocata "ad horas". Questione di poco. Il punto di caduta sarà Pierfrancesco Majorino nel momento in cui +Europa si dovesse sfilare o dall'alleanza completamente (magari per andare con il Terzo Polo) o dovesse moderare il suo no a un candidato che apra a sinistra.

E il Movimento 5 Stelle?

Per adesso non ha intenzione di trattare, o di seguire le vicende congressuali del Pd (sullo sfondo c'è il rinnovo dei vertici regionali), ma potrebbe dopo una serie di consultazioni entrare nell'alleanza anti-Fontana. Anche perché in un sondaggio riservato commissionato da Giuseppe Conte apparirebbe che con il Pd, in Lombardia, il Movimento performerebbe assai meglio. Di certo la macchina è in moto, anche se il percorso pare tracciato.

