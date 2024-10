Travel blogger giapponese derubato della bici e picchiato a Milano

Era partito da Kobe, in Giappone, ed aveva attraversato India, Taiwan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Singapore, Slovenia, Bulgaria, Tanzania, Kenya, Turchia. Ma solo una volta arrivato a Milano, il 19enne travel blogger Tatsuya Kushinara si è visto rubare la sua bicicletta. Il giovane, 17mila follower su Instagram, ha raccontato la dua disavventura al Corriere della Sera: "Ho visto per terra i miei vestiti e gli oggetti da camping. Erano dentro le quattro borse attaccate alla bici. Che è sparita, mentre il resto sono riuscito a raccoglierlo". I fatti si sono svolti nella notte di sabato 19 ottobre: Kushinara aveva legato la sua bicicletta all'esterno del McDonald's in via Farini. E una volta uscito, il mezzo che l'aveva portato in giro per il mondo non c'era più.

Travel blogger giapponese: dopo il furto della bici, le botte e la rapina del cellulare

Ma i guai non erano ancora finiti per il 19enne, che è stato anche avvicinato da un uomo che gli hanno rubato il telefono: "Ho cercato di reagire, ma sono arrivate altre persone. Credo fossero almeno cinque. Mi hanno colpito con calci e pugni". Sparita anche la Go Pro. Dopo l'aggressione il giovane si è recato in Questura per denunciare la rapina. Quindi il giorno dopo, attivando un vecchio telefono, è riuscito a rintracciare quello rubato in un palazzo in zona Navigli. Ma recuperarlo si è rivelato impossibile. Ora Kushinara sembra intenzionato ad acquistare una nuova bicicletta e proseguire il suo viaggio sino in Portogallo. Una nuova denuncia pubblica dopo quelle recenti di Giulia Salemi ed Alba Parietti che hanno riaperto il dibattito sulla sicurezza a Milano.