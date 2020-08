Travolto da auto fuori discoteca, muore 15enne nel Pavese

E' deceduto il ragazzo di 15 anni, residente a San Martino Siccomario (PV), travolto da un'auto all'uscita della discoteca Caramelle. Il minorenne è morto oggi, lunedì 17 agosto, al reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia dove era ricoverato dalla notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto. La vittima era in sella a un motorino con un amico 19enne. L'automobilista, di 27 anni, non si è fermato a prestare soccorso e solo più tardi è andato in caserma dove ha raccontato ai carabinieri quanto accaduto. Il ragazzo ha lottato tra la vita e la morte al reparto di Rianimazione del San Matteo fino a oggi, mentre sono molto meno gravi le condizioni del suo amico di 19 anni che guidava la moto.