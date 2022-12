Travolto da un tir, grave 84enne a Monza

Un uomo di 84 anni è ricoverato in condizioni molto critiche all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere stato investito, in sella alla sue bicicletta, da un Tir in via Sicilia a Monza. L'incidente è accaduto stamani poco prima delle 8 e il ferito è stato soccorso dal 118 mentre i rilievi sono stati seguiti dagli agenti della Polizia locale della città lombarda.