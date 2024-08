Travolto dal trattore guidato dal figlio, muore 76enne nel Cremonese

Un grave incidente ha scosso la comunità di Motta Baluffi, in provincia di Cremona, la mattina di Ferragosto. Un uomo di 76 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore guidato dal figlio. La tragedia è avvenuta nell'aia dell'azienda agricola di famiglia, mentre il figlio effettuava una manovra in retromarcia e, purtroppo, non si è accorto della presenza del padre. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e gli ispettori dell'Ats Val Padana per effettuare i rilievi e raccogliere testimonianze.

Inutili i soccorsi, l'uomo è deceduto sul colpo

Nonostante l'allarme sia stato dato tempestivamente dal figlio, e l'arrivo immediato dei soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, non c'è stato nulla da fare per il 76enne. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo a lungo, ma l'uomo è deceduto sul posto. Le autorità stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.