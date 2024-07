Tre accoltellamenti nella notte a Milano

Tre accoltellamenti nella notte a Milano. Tutti a cavallo di mezzanotte, riferisce Ansa. E non collegati apparentemente tra loro. Il caso più grave vede vittima un 34enne colpito all'addome da una coltellata che gli ha provocato una eviscerazione in via MacMahon. Portato in codice rosso al Niguarda, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Poco dopo nel quartiere Barona un 24enne è stato aggredito da altri giovani con un fendente che gli ha procurato un taglio dalle fronte al naso. Quindi, in via Biumi, un 21enne è stato ferito da coltellate a una gamba e ad un braccio.