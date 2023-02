Tre anni dall'inizio della pandemia, Fontana: "Niente ferma i lombardi"



"Tre anni fa oggi, 21 febbraio, la Lombardia affrontava la più grande emergenza dal dopoguerra ad oggi. Oggi è la giornata della memoria e del dolore per i tanti lutti che hanno colpito la nostra comunità". Così via social il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post in cui ricorda l'inizio della pandemia da Covid. Fontana esprime "orgoglio per come il nostro personale sanitario e le comunità locali hanno combattuto contro il virus" e sottolinea "la consapevolezza, perché una volta di più abbiamo dimostrato che nulla può fermare i lombardi e la Lombardia".