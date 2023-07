Tre rumors che fanno agitare il centrodestra. Inside di Affari

Sarà che il caldo fa agitare, ma c'è fibrillazione sotto la Madonnina, lato consiglio comunale, nel centrodestra. Da una parte c'è chi aspira a correre alle prossime Europee. Voci incontrollate (e un po' malevole), dicono che c'è un gruppo di parlamentari che si sarebbero stufati di Roma e vorrebbero un respiro più... "europeo". Tra questi c'è chi scommette che ci sarebbe Stefano Maullu. Ma pare che Giorgia non sia troppo dell'avviso. Da Forza Italia guardano l'operazione con interesse (e qualche speranza).

Pare che in Regione Lombardia ci sia un po' di maretta sulle case popolari, dopo che un esponente di Fdi ha presentato una mozione identica a quella presentata da Enrico Marcora. Il problema è che... l'Erp è di competenza di un assessore di Fratelli d'Italia come Paolo Franco, militante della prima ora.

Pietro Celestino aveva fatto un post entusiastico dopo l'annuncio che Fdi non avrebbe tollerato i doppi incarichi, aprendo così alle dimissioni dal consiglio comunale per chi siede anche sui banchi della Regione. Celestino, ex di Forza Italia, stava già pregustando l'ingresso nell'assise comunale dopo le dimissioni di Chiara Valcepina. Il problema che ad oggi nessuno si è dimesso. Post precoce oppure problema politico sottotraccia?