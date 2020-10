Trend-Online (Le Fonti) è la prima testata economico-finanziaria

Le Fonti TV, che con 14.200 di audience medio giornaliero rimane la prima televisione economica finanziaria italiana, può vantare un’altra importante conquista.

Il portale Trend-Online (Gruppo Le Fonti), da sempre in forte competizione con le più importanti testate di settore, sale al secondo posto nella classifica dei siti finance in Italia. I dati, certificati da ComScore, mostrano anche come, con i suoi oltre 11 milioni di utenti unici, abbia superato testate storiche, consolidando sempre di più la propria posizione di leader di settore.

Dall’acquisizione del portale nell’aprile 2019, la live streaming television ha lavorato incessantemente per garantire contenuti sempre aggiornati e attendibili, nonché un’esperienza di navigazione fluida e scorrevole.

“Questo traguardo mi rende molto orgoglioso” afferma Guido Giommi, Presidente di Le Fonti. “è la riprova che una volta raggiunti i nostri obiettivi non accenniamo a fermarci ma, al contrario, lavoriamo ancora più duramente per superarli.”

“Quando si arriva al punto da superare i più grandi” commenta Marco Gruden, Fondatore e Direttore Editoriale di Trend-Online “la vera sfida diventa superare sé stessi. Continueremo a migliorarci e garantire l’informazione immediata e puntuale a cui sono abituati i nostri lettori”.