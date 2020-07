Treni, interruzione di tre settimane sulla linea Domodossola Milano

Sara' interrotta dal 16 agosto al 6 settembre la circolazione dei treni sulla direttrice Domodossola Milano nella tratta tra Domodossola e Arona. Lo ha comunicato ai comuni interessati l'Agenzia Regionale della mobilita'. Motivo dell'interruzione e' la realizzazione di numerosi interventi di manutenzione straordinaria in varie tratte della linea "per eliminare - scrive l'Agenzia - i rallentamenti per il degrado dell'infrastruttura". Durante i lavori i treni regionali potranno percorrere solo la tratta MilanoArona e ritorno. Tra Domodossola e Arona saranno istituite corse con bus in coincidenza con il treno e che effettueranno le stesse fermare.

La notizia ha suscitato non poca preoccupazione tra gli utenti abituali della linea ferroviaria, soprattutto lavoratori pendolari. I tempi di percorrenza saranno infatti certamente maggiori. Per dimensionare il servizio e' stata fatta una analisi delle frequentazioni storiche della linea del mese di agosto. "A fronte dei numeri rilevati - spiegano dall'agenzia - a seconda del treno, saranno programmati in orario uno o due bus sostitutivi". Dal momento che quest'anno a seguito dell'emergenza Covid19 e' difficile fare delle previsioni sugli effettivi flussi di viaggiatori sia nei normali giorni lavorativi sia, soprattutto, nel fine settimana, oltre ai mezzi in servizio, siano garantiti dei bus di rinforzo pronti ad entrare in opera in caso di necessita'"