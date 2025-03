Treni, ritardi su tutto il nodo di Milano: guasto sulla linea della Stazione Centrale. Tecnici al lavoro

Ferrovie: guasto su linea a Milano Centrale, ritardi su tutto nodo Milano

Circolazione rallentata dalle 8.35 di stamane sulle linee del cosiddetto 'nodo di Milano' per un inconveniente tecnico che ha coinvolto la stazione di Milano Centrale.

I treni alta velocità, Intercity e regionali stanno registrando ritardi, che in alcuni casi raggiungono i 60 minuti. Sono possibili variazioni e cancellazioni. I tecnici di Rfi sono al lavoro per accertare le cause e avviare gli interventi per il ripristino del servizio.