Trenitalia: al via App biglietti per tutti i mezzi a Milano Monza e Brianza

Trenitalia, societa' capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, annuncia l'apertura delle vendite dei biglietti per viaggiare nell'area metropolitana di Milano, Monza e Brianza, ampliando cosi' la gamma dei servizi acquistabili sulla propria App. I titoli di viaggio saranno validi per spostarsi sui treni del Regionale di Trenitalia, Trenord, su tutti i mezzi ATM e altri operatori integrati nelle zone dell'area di Milano, Monza e Brianza (grazie al sistema tariffario integrato valido nell'area che comprende Milano, Monza e Brianza e si estende a tutti i comuni che ne fanno parte, nonche' ad alcuni comuni fuori provincia). Questa integrazione permette a Trenitalia di raggiungere 5 milioni di abitanti e 438 comuni, l'equivalente di un terzo del trasporto pubblico nazionale. L'acquisto dei biglietti, in formato QRCode utilizzabile sul circuito STIBM, anche ai tornelli della metropolitana, al momento e' disponibile solo sull'App Trenitalia. Entro fine anno saranno integrati anche nella funzione "door to door", la quale consente di pianificare un viaggio da un "punto A" ad un "punto B", includendo ad esempio treno, bus e parcheggio, semplicemente impostando un indirizzo di origine e destinazione che va oltre le stazioni ferroviarie.

Biglietti integrati per tpl: istruzioni per l'uso

Il biglietto deve essere convalidato entro 12 mesi dall'acquisto. Una volta attivato dall'App, e' possibile effettuare piu' viaggi, anche in metropolitana e treno, con lo stesso biglietto entro le aree e la durata temporale di validita'. Il titolo di viaggio e' utilizzabile esclusivamente da canale App Trenitalia, con la stessa utenza e/o dispositivo da cui e' stato effettuato l'acquisto, previa convalida. A partire da Milano, il territorio circostante e' stato suddiviso in fasce concentriche, aventi ampiezza di circa 5 km ciascuna, ognuna con un proprio codice identificativo, costituito dalla sigla "Mi-" seguita da un numero crescente: la zona Mi-1, ad esempio, e' costituita solamente dal territorio di Milano, al di fuori di essa si procede in sequenza, dalla zona Mi-3 alla zona Mi-9. Le tariffe dei titoli di viaggio vengono calcolate sulla base del numero di fasce contigue in cui il titolo e' valido. Ogni comune appartiene interamente a una sola fascia.