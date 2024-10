Trenord: 8,5milioni di passeggeri per il turismo nel 2024. Boom delle "Gite in treno"



Nel 2024, il treno si conferma la scelta preferita per il turismo in Lombardia, con oltre 8,5 milioni di passeggeri che hanno viaggiato nei weekend e durante i mesi estivi. Questa crescente tendenza evidenzia come i lombardi stiano riscoprendo il fascino del viaggio in treno, scegliendo di esplorare le meraviglie turistiche della regione. Le “Gite in treno” proposte da Trenord hanno avuto un successo straordinario, con oltre 56mila biglietti venduti, segnando un incremento del 43% rispetto al 2023.

Gite in Treno: un'esperienza memorabile di mobilità sostenibile

Le “Gite in treno” di Trenord offrono pacchetti che uniscono il viaggio a esperienze uniche, dalla navigazione sui laghi alla visita di parchi divertimento. Tra le proposte più apprezzate, spicca l’opzione treno+battello, scelta da oltre 39mila clienti, e i pacchetti che includono l’ingresso a famosi parchi sul Garda, scelti da 9mila passeggeri. Questa iniziativa ha dimostrato che il treno non è solo un mezzo di trasporto, ma un modo per vivere esperienze memorabili, promuovendo al contempo una mobilità sostenibile.

Trenord verso grandi eventi e viaggi nel tempo

Non solo gite turistiche: Trenord continua a supportare la mobilità verso grandi eventi e fiere, con oltre 30mila biglietti venduti per il GP di Monza. Inoltre, il treno storico degli anni '20 ha fatto il suo ritorno, con 8 corse che hanno già registrato il “tutto esaurito” in poche ore, permettendo a circa 1.200 passeggeri di vivere un viaggio nel tempo verso incantevoli destinazioni come Laveno e il lago di Como. Con un’ulteriore corsa programmata per novembre, l’interesse per il treno storico continua a crescere, confermando il ruolo di Trenord come protagonista del turismo lombardo.