Corteo Libera, Trenord porta oltre 3 mila persone in piazza

Sono state oltre 3mila le persone che con Trenord hanno raggiunto Milano in occasione della XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Trenord ha collaborato con Libera nell’organizzazione degli spostamenti di comitive scolastiche e gruppi verso la manifestazione che è partita questa mattina da Porta Venezia.

Grazie alle corse previste da orario e a due treni speciali messi a disposizione da Trenord, dalle diverse province lombarde e da fuori regione ha potuto raggiungere il capoluogo oltre 3.100 persone, tra i quali 46 gruppi di studenti.

Oltre 740 viaggiatori sono giunti in treno da stazioni in provincia di Cremona; più di 530 dalla provincia di Varese; 520 sia dalla zona di Lecco che da quella di Sondrio. E 120 viaggiatori sono arrivati in treno dal Piemonte, partendo da Novara.

Per l’occasione, Trenord ha previsto una scontistica dedicata per chi si è recato alla manifestazione. Nello specifico, per i gruppi, Trenord ha disposto uno sconto del 50% su ogni biglietto per viaggiatori di età compresa fra i 4 e i 13 anni e del 20% a partire dai 14 anni. Infine, per le comitive scolastiche composte da ragazzi under 14 è stato previsto un biglietto gratuito ogni dieci partecipanti.