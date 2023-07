Trenord, Lucente smentisce gli attriti: "Lavoriamo tutti insieme"

Dopo la polemica che aveva tenuto banco al Pirellone che si era innescata tra l'assessore ai trasporti di Regione Lombardia di Fratelli d'Italia e i vertici di Trenord, oggi l'assessore Franco Lucente interviene per smentire gli attriti e rassicurare sul fatto che tutta la Giunta lavori nella stessa direzione.

Lucente: "Tra assessorato e Trenord nessuna crisi. Lavoriamo tutti insieme"

In merito ai rapporti tra l'assessorato regionale alle Infrastrutture e Trenord, l'assessore Franco Lucente ha voluto fare una precisazione sul tema. "Tra l'assessorato e Trenord non c'è nessuna crisi né tantomeno qualche discrepanza - ha sopiegato Franco Lucente - ma la massima attenzione che poniamo nei confronti di un servizio che voglio diventi di eccellenza e che tenda a migliorare sempre di più, così come lo vuole tutta l'amministrazione" ha spiegato l'assessore durante la seduta di oggi di commissione Infrastrutture e Mobilità.

"Nei primi cinque mesi dati positivi rispetto alle scorse annate"

Lucente è tornato poi anche sulla lettera, rilanciata da alcuni quotidiani, dove si era lamentato con i dirigenti di Trenord in merito ai disagi e ai ritardi dei treni in Lombardia: "Guardando i dati - ha commentato l'assessore - nei primi cinque mesi di quest'anno c'è stato un andamento tendenzialmente positivo rispetto alle precedenti annate, con un calo che mi ha portato a scrivere all'azienda perché amo mettere nero su bianco certe cose". Ad ogni modo "l'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri lo sento più di mia moglie durante il giorno - ha scherzato Lucente - è sempre pronto a dare risposte quando servono chiarimenti". La sua lettera, ha poi aggiunto, "è stata strumentalizzata un po' troppo, ma non possiamo dire che abbiamo un servizio che non rispecchia le aspettative delle amministrazione". Ad ogni modo, ha poi concluso l'assessore, "vi garantisco che a oggi i piani di governo con l'azienda sono tranquilli e non c'è nessun problema. Non ci sono state ripercussioni, come qualcuno ha fatto credere, in relazione a dei chiarimenti che volevo solo per far funzionare al meglio il servizio"