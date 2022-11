Trenord, biglietti speciali e sconto per la Festa del Torrone di Cremona

Il viaggio in treno fino a Cremona nei giorni della “Festa del Torrone”, la visita guidata alla scoperta della città, sconti sull’acquisto di prodotti tipici, torrone e non solo. È tutto possibile con un unico biglietto, grazie alla proposta turistica ideata da Trenord per l’edizione 2022 della caratteristica manifestazione cremonese, che si terrà nei fine settimana del 12-13 e del 19-20 novembre. Il biglietto unico, acquistabile su trenord.it e su App al prezzo di 26,50 euro, include il viaggio di andata e ritorno verso Cremona da qualsiasi stazione lombarda e la visita guidata alle bellezze cittadine, per cui si richiede prenotazione almeno 12 ore prima del viaggio al numero 338 8071208.

Con il biglietto Trenord “Festa del Torrone” si potrà inoltre usufruire di uno sconto dedicato del 10% sulle consumazioni presso l’Area Food situata in Piazza Roma nei pressi del Palatorrone, che nei giorni della manifestazione ospiterà incontri, degustazioni ed eventi.

E chi presenta il biglietto speciale Trenord allo stand ufficiale della “Festa del Torrone” potrà acquistare stecche di torrone e biscotti al prezzo di 9 euro, invece che 12.

La Festa del Torrone negli itinerari Trenord di Gite in treno

Il biglietto per la “Festa del Torrone” è uno dei numerosi itinerari proposti da Trenord con l’iniziativa “Gite in treno”, per valorizzare le attrattive del territorio e promuovere l’utilizzo del treno, per un turismo più sostenibile. I dettagli su questa e tutte le proposte di “Gite in treno” sono disponibili su trenord.it e sull’App Trenord.