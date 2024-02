Trenord, da oggi due Caravaggio sulla Milano-Mortara-Alessandria

Caravaggio arriva sulla linea Milano-Mortara-Alessandria: da oggi due nuovi convogli ad alta capacità iniziano a circolare sul collegamento. Effettuano 16 delle 48 complessive, cioè un terzo dell’offerta.

I nuovi treni circolano tra le stazioni di Milano Porta Genova e Alessandria in composizioni di cinque carrozze doppio piano, con 570 posti a sedere. Sono dotati di 18 posti dedicati per il deposito di biciclette; presso ogni sedile ci sono prese USB ed elettriche, per la ricarica di smartphone e tablet.

Sono 146 i nuovi treni in servizio sulle linee lombarde

Con le due ultime immissioni in servizio, sale a 146 il numero dei nuovi treni in servizio sulle linee lombarde. Saranno 214 entro il 2025, a fronte di un investimento di 1,7 miliardi di euro di Regione Lombardia.

Le corse effettuate da Caravaggio

Sulla linea Milano-Mortara-Alessandria, i treni effettuano nei feriali le seguenti corse.

Da Alessandria/Mortara/Vigevano

10018 (Alessandria 5:11-Milano Porta Genova 6:41)

10026 (Alessandria 6:50-Milano Porta Genova 8:22)

10098 (Vigevano 8:35-Milano Porta Genova 9:11)

10036 (Mortara 10:33-Milano Porta Genova 11.18)

10048 (Mortara 13:33-Milano Porta Genova 14:18)

10052 (Mortara 14:33-Milano Porta Genova 15:18)

10058 (Mortara 16:01-Milano Porta Genova 16:57)

10066 (Mortara 17:33-Milano Porta Genova 18:23)

Da Milano Porta Genova

10029 (Milano Porta Genova 8:45-Mortara 9:30)

10041 (Milano Porta Genova 11:42-Mortara 12:27)

10047 (Milano Porta Genova 13:08-Mortara 13:59)

10053 (Milano Porta Genova 14:42-Mortara 15:27)

10057 (Milano Porta Genova 15:42-Mortara 16:27)

10095 (Milano Porta Genova 17:52-Mortara 18:32)

10071 (Milano Porta Genova 19:08-Alessandria 20:48)

10075 (Milano Porta Genova 20:08-Alessandria 21:48)