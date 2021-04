Trenord, dal 5 aprile attiva nuova linea Tilo Re80 Milano-Chiasso-Locarno



Da lunedi' 5 aprile l'apertura della nuova galleria di base del Monte Ceneri comportera' alcune variazioni del servizio ferroviario transfrontaliero Lombardia-Ticino: sara' attiva la nuova linea Re80 Milano Centrale-Chiasso-Locarno, che dalle 6 del mattino all'1 di notte prevedra' collegamenti ogni trenta minuti tra Locarno e Chiasso, con prolungamento da e per Milano Centrale ogni sessanta minuti. Lo fa sapere Trenord in una nota. Le corse della linea, che sostituira' la Re10 Milano Centrale-Lugano-Bellinzona, fermeranno a Monza, Seregno, Albate-Camerlata, Como S. Giovanni, Chiasso, Mendrisio, Lugano-Paradiso, Lugano, Sant'Antonino, Cadenazzo, Riazzino, Gordola, Tenero. Il nuovo collegamento consentira' di risparmiare trenta minuti di viaggio fra Milano Centrale e Locarno.



I passeggeri diretti a Bellinzona dal capoluogo lombardo potranno utilizzare il collegamento Re80 fino a Lugano e da li' proseguire il viaggio sulle corse delle linee S10 Como-Chiasso-Lugano-Bellinzona e S50 Malpensa-Varese-Lugano-Bellinzona. In questo modo, risparmieranno circa quindici minuti di viaggio. Le linee transfrontaliere S10 Como S. Giovanni-Chiasso-Lugano-Bellinzona-Biasca e S50 Malpensa-Varese-Lugano-Bellinzona-Biasca allungheranno il percorso fino alla stazione di Biasca, che diverra' il nuovo capolinea. Le informazioni sulle variazioni e la mappa dei nuovi collegamenti Tilo attivi dal 5 aprile 2021 sono disponibili sul sito trenord.