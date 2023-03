Trenord: le nuove "gite in treno" e più corse nel weekend

Per l’arrivo della bella stagione, Trenord rinnova il ventaglio degli itinerari di “Gite in treno” e dal 1° aprile il sabato e nei festivi aumenta le corse sulle linee dirette verso i laghi. Con il primo weekend di aprile, tornano i “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria; quest’anno il servizio raddoppia: le corse verso le spiagge sulla Riviera di Levante e di Ponente saranno effettuate anche il sabato, oltre che la domenica e nei festivi.

Le nuove proposte di “Gite in treno”

“Gite in treno” torna con nuovi itinerari che integrano al viaggio in treno esperienze di cultura, arte, divertimento, sport. I percorsi, proposti per promuovere un turismo di prossimità in Lombardia, sono suddivisi in quattro cluster tematici: “laghi”, “divertimento e relax”, “trekking”, “città d’arte”. I dettagli sui biglietti integrati e le informazioni per l’acquisto sono disponibili al link www.trenord.it/giteintreno, che nelle prossime settimane sarà aggiornato con ulteriori novità.

Laghi: treno+battello per navigare sui laghi di Lombardia

Itinerari treno+battello verso tutti i laghi lombardi. Fra le novità 2023, un biglietto che include la libera navigazione fra le Isole Borromee e due diversi itinerari sul Garda: “Borghi lombardi del Garda”, per spostarsi in battello fra gli scali della sponda Ovest, e “Sirmione Tour”, per l’esplorazione del basso lago.

Divertimento e relax: gite fuori porta verso parchi e belvedere lombardi

Una giornata in un parco divertimenti, ma anche gite verso bellissimi panorami lombardi. Il cluster comprende biglietti che uniscono al treno l’ingresso a parchi come Gardaland, Movieland The Hollywood Park, Caneva The Aquapark, o il viaggio in funicolare da Como a Brunate, “balcone” con vista sul Lario e sulle Alpi.

Trekking: in treno verso le vie storiche lombarde

Ad appassionati di trekking, sportivi e pellegrini diretti sulle tappe lombarde delle Vie Francigena e Francisca Trenord riserva uno sconto dedicato sul viaggio in treno.

Città d’arte: alla scoperta di arte e cultura

In treno a Bergamo e Brescia, città che nel 2023 sono Capitale Italiana della Cultura, e negli altri centri lombardi: Trenord invita a riscoprire le ricchezze culturali del territorio proponendo sconti dedicati a chi viaggia in treno, per l’ingresso a musei e luoghi d’arte.

Il potenziamento del servizio nei weekend e nei festivi

Dal 1° aprile Trenord potenzia il servizio il sabato e nei festivi sulle linee dirette verso i laghi lombardi. In particolare, saranno aggiunte corse sulle linee Milano-Brescia-Verona, che raggiunge il Lago di Garda e i parchi divertimenti; Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e Milano Cadorna-Varese Nord-Laveno Mombello Lago, che si affacciano sul Lago Maggiore; Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, sul Lago di Como. Gli orari delle corse sono disponibili su trenord.it e sull’App.

I “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria

Dal 1° aprile al 24 settembre tornano i “Treni del mare” fra Lombardia e Liguria. Per la primavera e l’estate 2023, il servizio sarà attivo anche il sabato, oltre che la domenica e nei festivi.

I “Treni del mare” collegheranno Milano e città come Bergamo, Como, Gallarate, Pavia, Voghera, Monza e Seregno direttamente alla Riviera di Levante e di Ponente. L’offerta sarà di cinque corse al giorno, andata e ritorno, fra la Lombardia e la Liguria, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord.

I biglietti per i “Treni del mare” si possono acquistare nelle biglietterie Trenord – comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Bergamo, Como San Giovanni, Gallarate, stazioni di partenza delle corse – nei punti vendita e alle emettitrici self-service Trenitalia e sul sito trenitalia.com. Non è consentita la prenotazione.