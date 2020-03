Milano

Venerdì, 27 marzo 2020 - 17:02:00 Trenord, Milano Fiorenza: come il coronavirus ha cambiato il lavoro? Un video per raccontare come l'impianto di manutenzione più grande in Europa sta vivendo l'emergenza coronavirus

Nell’impianto di Milano Fiorenza, il più grande impianto di manutenzione in Europa. In un video i dipendenti Trenord che lavorano lì raccontano com’è la vita ai tempi del Coronavirus.