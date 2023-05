Trenord, modifiche alla circolazione tra Pavia e Bressana Bottarone

Per lavori di manutenzione straordinaria che saranno svolti dal gestore dell’infrastruttura RFI – Rete Ferroviaria Italiana, dalle ore 23.30 di venerdì 12 e per le intere giornate del 13 e 14 maggio e dalle ore 23.30 di venerdì 19 e per le giornate del 20 e 21 maggio sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra Pavia e Bressana Bottarone. In conseguenza dei lavori, subiranno modifiche il servizio delle linee Milano-Stradella/Piacenza, Milano-Pavia-Voghera-Alessandria e i “Treni del mare”.

Linea Milano-Stradella/Piacenza

I treni circoleranno tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Pavia e fra le stazioni di Piacenza e Stradella/Bressana Bottarone. Da Bressana a Stradella/Piacenza gli orari delle corse subiranno alcune modifiche rispetto all’orario regolare.

Fra Pavia e Bressana e da Pavia a Stradella sarà attivato un servizio sostitutivo su bus.

Linea Milano-Pavia-Voghera-Alessandria

I treni circoleranno regolarmente tra le stazioni di Milano Centrale e Pavia, tra le stazioni di Voghera e Alessandria e da Pavia a Milano Certosa. Saranno previsti bus sostitutivi tra Pavia e Voghera/Tortona e da Pavia ad Arquata Scrivia/Alessandria.

“Treni del Mare”

Nei giorni 13,14, 20, 21 maggio il servizio di quattro corse sarà rimodulato: i treni circoleranno con una nuova numerazione su un percorso alternativo via Piacenza e non fermeranno a Pavia

3099 Como San Giovanni 7.14-La Spezia Centrale 12.56 sarà sostituito da un treno che partirà da Milano Porta Garibaldi alle 6.43, invece che da Como San Giovanni, ed effettuerà anche la fermata di Piacenza

3098 La Spezia Centrale 18.10-Como San Giovanni 22.45 sarà sostituito da un treno che effettuerà anche la fermata di Piacenza e terminerà la corsa a Milano Porta Garibaldi alle 23.04, invece che a Como San Giovanni

3065 Gallarate 8.22-Ventimiglia 13.40 sarà sostituito da un treno che partirà da Milano Porta Garibaldi alle 7.47, invece che da Gallarate, ed effettuerà anche la fermata di Piacenza

3067 Ventimiglia 16.35-Gallarate 22.14 sarà sostituito da un treno che effettuerà anche la fermata di Piacenza e terminerà la corsa a Milano Porta Garibaldi alle 22.17, invece che a Gallarate

Inoltre, nei giorni 13, 14, 20 e 21 maggio non circoleranno le corse:

3081 Milano Porta Garibaldi 5.56-Taggia Arma 10.08

3083 Taggia Arma 18.35-Milano Porta Garibaldi 22.47

3097 Milano Porta Garibaldi 8.22-La Spezia Centrale 12.50

3096 La Spezia Centrale 16.50-Milano Porta Garibaldi 21.05

3060 Bergamo 7.07-Ventimiglia 11.45

3063 Ventimiglia 18.25-Bergamo 23.27

Ulteriori dettagli sulle variazioni sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App.