Trenord, rimborsi con voucher per abbonamenti non utilizzati nel lockdown

Lockdown, i clienti di Trenord che hanno acquistato e non utilizzato, un abbonamento per il mese di marzo o altri abbonamenti che comprendevano i mesi di marzo e aprile, possono da oggi inoltrare direttamente dal sito di Trenord la richiesta per un voucher di pari valore dell'abbonamento mensile o della quota parte del valore della mensilita' non utilizzata. La legge 77 del 17 luglio 2020 riconosce rimborsi per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19. Per la Lombardia - spiega una nota di Trenord - le modalita' di applicazione sono state condivise dalle associazioni di categoria delle aziende di trasporto (Anav, AssTra e Agens) e dalle Agenzie per il TPL, riunite lo scorso 3 agosto dall'assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. La normativa consente la compensazione attraverso due modalita': il voucher spendibile su tutta l'offerta commerciale di Trenord o il prolungamento dell'abbonamento in corso. Trenord ha deciso di attivare i voucher e spiega che tutte le domande presentate nei mesi scorsi e sospese in attesa delle disposizioni governative, dovranno essere integrate con il modulo di autocertificazione previsto dalla nuova legge. Il voucher sara' erogato nel valore di una mensilita' per gli abbonamenti mensili validi a marzo 2020 e nel valore di una o due mensilita' per gli abbonamenti trimestrali o annuali validi a marzo e/o aprile 2020, a seconda dell'effettivo non utilizzo. Le domande dovranno essere inoltrate entro il 31 ottobre.