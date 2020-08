Trenord, via libera ai rimborsi Covid: voucher per gli abbonamenti inutilizati

Fase 3: Trenord, ok voucher per abbonamenti no usati in lockdown



I clienti di Trenord che hanno acquistato e non utilizzato, a causa del lockdown, un abbonamento per il mese di marzo 2020 o un abbonamento Trimestrale o Annuale con validita' che comprendeva i mesi di Marzo e/o Aprile, hanno diritto a un voucher di pari valore dell'abbonamento mensile o della quota parte del valore della mensilita' non utilizzata per gli abbonamenti Trimestrali/Annuali. Lo stabilisce, a beneficio di tutti gli utenti delle aziende di trasporto pubblico locale, la legge 77 del 17 luglio 2020 che riconosce rimborsi per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio nel periodo di emergenza epidemiologica da covid-19.



Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta su Facebook la possibilita' di ottenere tramite dei voucher del rimborso degli abbonamenti Trenord non utilizzati durante il lockdown dovuto al coronavirus. "Con la Legge n77 del 17 luglio 2020 - ricorda il governatore lombardo e' stato previsto il rimborso per i clienti di Trenord che hanno acquistato e non utilizzato, a causa del lockdown, un abbonamento per il mese di marzo 2020 o un abbonamento Trimestrale o Annuale con validita' che comprendeva i mesi di marzo e/o aprile".



"Da oggi - continua - e' possibile avviare, attraverso il sito trenord.it, la procedura per ottenere un voucher di pari valore dell'abbonamento mensile o della quota parte del valore della mensilita' non utilizzata per gli abbonamenti Trimestrali/Annuali. Mi sembra che sia una misura equa e giusta, siete d'accordo?"