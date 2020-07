Trezzano, le offre un passaggio in taxi poi la violenta

Un uomo di 50 anni e' stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una 20enne a Trezzano sul Naviglio (MI). L'uomo, fermato dai carabinieri di Corsico, e' un pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale, consumato ai danni di una ragazza albanese classe 2000, senza fissa dimora, il cui ingresso in Italia risale al mese di aprile 2020. La ragazza, attorno alle ore 19, stava percorrendo a piedi la strada statale 494 vigevanese per raggiungere la fermata dall'autobus e rientrare a casa. E' stata avvicinata dal 50enne, a bordo del proprio veicolo adibito a taxi, che le ha offerto un passaggio. L'uomo, in stato di alterazione a causa dell'abuso di bevande alcoliche, dopo aver fatto entrare la donna nell'abitacolo, si e' recato in quella via Darwin, dove ha parcheggiato e iniziato a palpeggiare la donna, in particolare nelle parti intime, aggredendola fisicamente al fine di costringerla ad intrattenere un rapporto sessuale. La vittima si e' opposta ripetutamente, riuscendo poi a fuggire nelle vie limitrofe e ad attivare i soccorsi. I militari, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica della vicenda con l'ausilio di alcuni testimoni, riuscendo ad identificare il soggetto, che e' stato rintracciato ed arrestato. La vittima si e' recata in ospedale per le cure del caso. L'arrestato, espletate formalita' di rito, e' stato associato presso la casa circondariale di San Vittore a Milano, a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria.