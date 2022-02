Trezzano, scontro tra moto e monopattino: tragedia a San Valentino

Tragedia a San Valentino: incidente mortale in monopattino

Grave incidente a Trezzano sul Naviglio, in via Da Vinci, nella notte. Lo scontro fra un monopattino e una moto ha causato un morto e un ferito. Quest'ultimo è stato ricoverato d'urgenza, in elicottero, all'ospedale Niguarda. Secondo quanto si apprende, il conducente del monopattino e' morto sul colpo. Per quel che riguarda il ferito la prognosi è riservata. Stando quanto riporta Corriere.it, la vittima aveva 39 anni e stava raggiungendo la compagna rimasta in panne con l’auto. Trascinato per più di 50 metri, l'uomo ha perso la vita davanti agli occhi della ragazza.