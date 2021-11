Tribunale, Greco in pensione sabato. Al suo posto l'interim di Targetti

Il nodo sulla Procura di Milano non si è ancora sciolto, ma a questo punto il tempo stringe. Perché il tempo di Francesco Greco, procuratore capo, è finito. E neppure l'emendamento proposto in extremis dal presidente dell'Antimafia Morra potrà far qualcosa: il giorno del settantesimo compleanno segnerà la fine dell'era Greco in Procura. Per la precisione, questo sabato, il 13 novembre. Dal giorno dopo la sede di Milano sarà vacante, e con tutta probabilità sarà l'ex nuotatore, poi romanziere e pm più "anziano" in servizio Riccardo Targetti, a fare il facente funzioni a Milano.

Anche lui è a un soffio dalla pensione, che raggiungerà il 15 aprile prossimo. Le voci su chi potrebbe sostituire Greco si inseguono da mesi, ma per adesso non ci sono novità consistenti. Dopodomani, intanto, è convocata l'ultima assemblea di tutti i pm, e successivamente, nel pomeriggio, un brindisi con i colleghi. Via Greco, rimangono i mille veleni e le mille scorie di una stagione assai controversa.

