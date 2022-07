Tribunale Milano, la richiesta dei pm: “Condannate la “Leonessa dell’Isis”

Condannare a 5 anni di reclusione la 19enne kosovara Bleona Tafallari, conosciuta come "Leonessa dell'Isis" e arrestata lo scorso novembre a Milano per terrorismo internazionale. E' quanto chiesto dal pm titolare dell'indagine Leonardo Lesti durante l'udienza di oggi davanti al gup Livio Cristofano.

Per l'accusa, la donna sarebbe devota sostenitrice dell'Isis

Secondo l'accusa, la giovane sarebbe stata una devota sostenitrice dell'Isis e si sarebbe anche resa responsabile di proselitismo e arruolamento. Sposata con un "mujaheddin" connazionale imparentato con l'attentatore di Vienna Kujtim Fejezula, Tafallari avrebbe fatto parte del gruppo - costola dell'Isis - chiamato "Leoni dei Balcani".

La difesa ha chiesto l'assoluzione "per mancanza di prove"

La difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppina Bartolotta e Giuseppe De Carlo, ha chiesto invece l'assoluzione, sostenendo che l'accusa di terrorismo internazionale andrebbe riqualificata in apologia di reato. Secondo i legali, infatti, non vi sarebbero prove sella sua appartenenza all'organizzazione ne' ci sarebbero stati contatti diretti con altri aderenti al gruppo. La sentenza del processo con rito abbreviato e' attesa per le 13