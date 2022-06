Triennale Estate, domani il secondo incontro di Scampagnate | Fuori Porta

Triennale Estate, secondo incontro di Scampagnate Fuori Porta

La città, da sempre centro per la produzione di idee innovative e di sviluppo, non sembra più essere in grado di accogliere le risorse progettuali dell'architettura, è piuttosto in luoghi più marginali, come in campagna o in piccoli centri di provincia, che sembra trovare oggi maggiore spazio la costruzione di nuovi significati.



Il racconto dei progetti (un cluster di case edifici in legno e paglia sul Lago di Garda progettate da Studio Albori; un’azienda agricola e residenza per artisti in Maremma, opera prima dal giovane collettivo Captcha; il minuto lavoro di rigenerazione del borgo di Belmonte Calabro attuato da Orizzontale e La Rivoluzione delle Seppie ) sarà il punto di partenza per una discussione su questo tema.



Intervengono Margherita Marri e Jacopo Rosa (Captcha), Rita Elvira Adamo (La rivoluzione delle Seppie) e Giacomo Borella (Studio Albori). L'incontro è moderato da Nina Bassoli, curatrice per architettura, rigenerazione urbana e città di Triennale Milano.



L'appuntamento è domani 24 giugno, alle ore 19.30, nell'ambito di Triennale Estate, per il secondo incontro di Scampagnate | Fuori Porta.