Triennale Milano presenta la 23esima esposizione universale



"Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries": e' questo il titolo scelto per la 23esima Esposizione Internazionale di Triennale Milano, che si svolgera' dal 20 maggio al 20 novembre 2022, di cui oggi sono stati presentati concept e curatela, affidata a Ersilia Vaudo, astrofisica e chief diversity officer all'Agenzia spaziale europea.



Il progettista dell'allestimento sara' l'architetto Francis Ke're', fondatore di Ke're' Architecture. L'esposizione - ha detto il presidente di Triennale Milano, Stefano Boeri - "sara' un'occasione per portare avanti una riflessione collettiva sul futuro prossimo. Con 'Broken Nature' (l'ultima esposizione universale di Triennale, ndr) abbiamo raccontato come i legami che uniscono gli uomini all'ambiente naturale nel corso degli anni siano stati profondamente compromessi, se non completamente distrutti. Il tempo presente e l'epidemia di coronavirus ci hanno trasmesso una profonda fragilita', dovuta anche alla consapevolezza che la sfera dei fenomeni che non conosciamo - e che non sapevamo di non conoscere - si e' enormemente ampliata". "L'umanita' intera si trova di fronte a una sfida che e' insieme quella di ampliare la conoscenza e di cambiare prospettiva sul ruolo che la nostra specie avra' nel decidere il futuro del pianeta Terra. Una sfida bellissima e difficile che Triennale, come sempre ha fatto nella sua storia, vuole trasformare in una riflessione collettiva e propositiva", ha concluso Boeri.