Trilocali a Milano: ecco le zone più care (e più economiche) per acquistare

Trilocali a Milano: con meno di 300mila euro si trova una soluzione solo in sette zone della città. E' quanto riporta l'ufficio studi di Casa.it basandosi sui prezzi di vendita medi degli appartamenti nei vari quartieri meneghini. La zona di Certosa-Cascina Merlata, con un prezzo al metro quadrato di tremila euro, offre soluzioni relativamente economico, seguito da Corvetto-Rogoredo, Cimiano-Crescenzago, Forlanini. Le tre zone meno care sono Affori-Bovisa, con un costo medio di 257 mila euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.778 euro, Bisceglie-Baggio-Olmi con un costo medio di 246 mila euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.416 euro, e Ponte Lambro-Santa Giulia, con un costo medio di 198mila euro e un prezzo medio al metro quadro di 2.238 euro. E' la zona più economica della città per acquistare un trilocale.

Dall'altro lato della classifica, svetta Garibaldi, con Moscova e Porta Nuova al top delle aree più care. Qui il costo medio per l'acquisto di un trilocale è di ben 838mila euro, circa il doppio della media cittadina che ammonta a 442 mila euro. Al metro quadrato il prezzo di questa zona è di 7.550 euro. Scorrendo la classifica, il podio è completato dalla zona di Arco della Pace (con Pagano e l'Arena), con prezzo medio di 807mila euro mentre quello al metro quadrato è di 7.177 euro. Il centro storico si piazza al terzo posto: il costo al metro quadro è più elevato (7.495 euro) ma incide la diversa metratura media degli alloggi. Qui in media un trilocale costa "solo" 799mila euro.

Seguono altre zone: Guastalla e Quadronno, Porta Venezia e Indipendenza, Fiera, Sempone, Portello e City Life, Navigli, Washington e Solari. Chiudono la top ten Porta Genova-Ticinese e Montenero-Porta Romana.