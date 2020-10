Trivulzio, Pregliasco: "Dodici pazienti e sei dipendenti positivi"

"Ancora una volta la situazione del Pio Albergo Trivulzio, come quella di altre Rsa lombarde, e' direttamente influenzata dall'ampia diffusione del coronavirus nella comunita'. Non esiste il rischio zero: il virus circola e l'averlo scoperto e isolato fra pazienti e dipendenti dell'istituto, prevalentemente asintomatici, dimostra la grande azione di controllo e verifica continua messa in atto". A comunicarlo e' il virologo, Fabrizio Pregliasco, consulente tecnico-scientifico del Pio Albergo Trivulzio, in una nota in cui si danno aggiornamenti sui dati parziali dello screening avviato su tutti i dipendenti e gli ospiti delle case di cura afferenti alla Fondazione.

Gli ospiti - si fa sapere - sono stati sottoposti al tampone con una cadenza di 15 giorni: ogni 7 giorni i degenti ricoverati nelle Cure Intermedie (ossia dove ci si occupa di coloro che hanno subito interventi chirurgici), e ogni 3 giorni i ricoverati nelle 'zone filtro'. La prima parte della campagna di screening e' terminata ieri. Si attesta a 12 il numero di pazienti risultati positivi e 6 quello dei dipendenti. Nella prima settimana di test, dal 12 al 16 ottobre, sui 475 operatori sottoposti a tampone (360 al Pat, 6 alla Principessa Jolanda, 102 all'Istituto Frisia di Merate e 7 in una Comunita' per minori) sono risultati positivi 3 dipendenti nella struttura centrale di via Bezzi; a Merate (Lecco) sono risultati positivi 2 dipendenti, di cui un infermiere e un amministrativo; nella Comunita' per minori 1 operatore. Costante, in base ai dati diffusi, anche il numero degli ospiti che hanno contratto il virus: sui 141 pazienti di Cure intermedie (126 al Pat e 15 all'Istituto Frisia di Merate) sono stati effettuati 223 tamponi: 11 quelli con esito positivo e i pazienti sono stati gia' trasferiti in strutture ospedaliere dedicate. Quanto alle Rsa vere e proprie dove ci sono 574 ospiti (352 al Pat, 64 in Principessa Jolanda e 158 all'Istituto Frisia di Merate) sono stati eseguiti 594 tamponi. Solo 1, precedentemente risultato negativo ma sintomatico, e' risultato debolmente positivo e gia' trasferito in ospedale. Nella Comunita' per minori, dove ci sono 12 ospiti, e' stato avviato lo screening per contact tracing per via di un contatto stretto con un familiare residente in Francia, e sono stati rilevati 2 casi di positivita' asintomatica. Nel frattempo il Trivulzio ha vietato l'accesso ai parenti e ai nuovi pazienti inviati dagli ospedali ai reparti di Cure Intermedie: gli ingressi sono sospesi fino al 31 ottobre.