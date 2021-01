Troppi studenti vogliono lo scientifico: il dilemma dei licei milanesi

A ottobre aveva destato polemiche l'annuncio (poi ritirato) della dirigente del liceo classico Manzoni di Milano di dare la priorità nelle iscrizioni per il prossimo anno scolastico agli studenti delle medie con una media del 9 o superiore e con residenza in centro. Ma oggi sono i licei scientifici milanesi ad accarezzare soluzioni simili. E' emerso infatti che il 29,7% degli studenti di terza media vuole frequentare lo scientifico. Troppa richiesta per essere accolta. I dirigenti hanno sollecitato un tavolo con Citta metropolitana. Come riporta oggi Repubblica, le eccedenze riguardano Vittorio Veneto, Cremona, Leonardo Da Vinci, Severi e Virgilio, mentre ci sono disponibilità in Allende, Cardano, Donatelli Pascal, Marconi e Russell e, fuori città, al liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo, al Majorana di Rho, al Leonardo Da Vinci di Cologno Monzese e al Gadda di Paderno Dugnano. La direzione è quella di redistribuire gli studentiin modo da dare a tutti l'opportunità di accedere al corso di studi desiderato. Tradotto nel concreto: convincere chi viene dall'hinterland a scegliere una scuola più vicina a casa. Al Vittorio Veneto dovrebbe scegliere un altro liceo uno studente su tre. L'alternativa? Individuare spazi per creare delle succursali. Strada che sembra più complessa logisticamente. Proseguono i ragionamenti.