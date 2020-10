Turco: "Teatri e cinema luoghi sicuri". Bene contingentamento e distanziamento

"Uno studio di Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo) dice che su 347.262 spettatori che hanno partecipato ai 2.782 spettacoli monitorati tra lirica, danza, prosa e concerti nel periodo che va dal 15 giugno (riapertura post-lockdown) ad ottobre, un solo spettatore è risultato positivo al Covid-19", scrive su Facebook il consigliere comunale Angelo Turco che è anche presidente della Commissione Cultura. "Il Governo - prosegue Turco - anche sulla base di questi dati, ha raccolto l'appello lanciato dagli Assessori alla Cultura delle città capoluogo, mantenendo valide le ordinanze regionali che adottano principi di proporzionalità per il contingentamento delle capienze di teatri, auditorium, cinema. Per il suo grandissimo impegno in questo senso va ringraziato Filippo Del Corno".

"Le sale di spettacolo sono luoghi sicuri, dove le indicazioni medico-sanitarie sono rispettate con rigore dai lavoratori e dal pubblico. Tuttavia, molti di questi luoghi stanno rischiando la chiusura e sono in grande sofferenza economica. Per questo il 20 ottobre è stato lanciato #ilgiornodellasalacinematografica: andiamo al cinema!", esorta il presidente della Commissione Cultura.